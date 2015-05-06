 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российские олимпийские призеры готовятся к I Европейским играм в Баку

    Тренер: Мы рассчитываем на участие Мустафиной и Комовой в Европейских играх

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка Лондона по спортивной гимнастике Алия Мустафина и двукратный серебряный призер Игр-2012 Виктория Комова включены в предварительный состав сборной России на Европейские игры в Баку.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

    Мустафина по причине повреждения спины пропустила прошедший в апреле чемпионат Европы, в то время как Комова из-за тяжелой травмы голеностопа выступила только на одном соревновании после Олимпиады в Лондоне - в августе прошлого года.

    "Мы рассчитываем на участие Мустафиной и Комовой в Европейских играх, однако пока они включены только в предварительный состав сборной. Если у них все сложится нормально и они выполнят план подготовки, то выступят на этом старте. Но пока торопиться с решением не стоит", - сказал Родионенко.

    Окончательно вопрос участия этих спортсменок в Европейских играх (12-28 июня) будет решен в первых числах июня, приблизительно за две недели до старта соревнований гимнастов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi