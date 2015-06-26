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    ​Президент вручил золотую медаль победителю "Баку-2015" Эльвину Мамишзаде

    Одержав победу над всеми соперниками, наш боксер поднялся на самую высокую ступень почетного пьедестала

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения победителей соревнований по боксу среди мужчин в весовой категории 52 кг в рамках I Европейских игр.

    Как сообщает Report, глава государства вручил золотую медаль одержавшему победу на Европейских играх Эльвину Мамишзаде.

    Затем в честь победителя прозвучал государственный гимн Азербайджана и был поднят государственный флаг нашей страны.

    Отметим, что одержав победу над всеми соперниками в весовой категории 52 кг, наш боксер поднялся на самую высокую ступень почетного пьедестала.

    За финальной встречей между Эльвином Мамишзаде и итальянцем Винченцо Мангиакапре следили президент Ильхам Алиев и председатель Организационного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева.

    Фото Орхан Азим  

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