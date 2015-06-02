Президент Олимпийского комитета Украины: 12 июня весь мир будет смотреть в Европу через окно, открывающееся из Баку

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ На Национальном олимпийском стадионе Киева с участием официальных государственных лиц прошла презентация по случаю Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщили Report из Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), наряду с украинскими спортсменами и болельщиками, на мероприятии участвовали министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, председатель ОКАУ, руководитель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев, представители различных национальностей, в том числе молодые азербайджанские активисты и деятели культуры и искусства.

На акции, прошедшей при организационной поддержке ОКАУ и Союза азербайджанской молодежи Украины (САМУ), также участвовали местные жители.

Президент Олимпийского комитета Сергей Бубка отметил, что в Украине проявляют большой интерес к предстоящим в Баку Европейским играм и добавил, что их страну на играх представит подготовленная команда в составе 243 спортсменов: "Вызывает чувство гордости тот факт, что 12 июня весь мир будет смотреть в Европу через окно, открывающееся из Баку".

С.Бубка также обратился к спортсменам, которые приедут в Баку: "Каждый из вас откроет новую страницу и впишет свое имя в историю международного спорта. Мы все гордимся вами и верим в вас. Уверен, что вы приложите максимальные усилия для достижения лучших результатов".

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сказал, что первые Европейские игры в Баку представляют для них важное значение, и они ждут от украинских спортсменов высоких результатов, чтобы поднять украинский флаг.

Председатель конгресса Ровшан Тагиев рассказ официальным лицам Украины о высоком внимании и заботе, оказываемом в Азербайджане всем сферам, включая спорт. Он коснулся работ, проводимых в Азербайджане на пути подготовки к Европейским играм, проинформировал о построенных различных спортивных комплексах. Заявив об участии нашей страны на олимпийских играх начиная с 1996 года, Р.Тагиев сказал, что за истекший период Азербайджан превратился в один из спортивных центров мира: "Проведение первых Европейских игр в Азербайджане является наглядным примером международного имиджа, приобретенного нашей страной в этой области". Руководитель диаспоры отметил, что данный вопрос находится под особым контролем президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Оргкомитета первых Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиевой. Он заявил, что Азербайджан тщательно подготовился к этому престижному мероприятию и пожелал украинским спортсменам успехов.

На мероприятии также участвовали сотрудник посольства Азербайджана в Украине Назим Алиев, председатель Союза азербайджанской молодежи Украины Ильхама Аллахвердиева. Затем участники мероприятия, спортсмены, деятели культуры и искусства ознакомились с древней и богатой культурой нашего народа, посетив уголок Азербайджана, организованный САМУ напротив Центрального олимпийского стадиона. Представив участникам подготовленные фото-информационные буклеты об Азербайджане, молодежь ознакомила украинских участников Европейских игр с нашей страной. Затем состоялась концертная программа с участием солиста ансамбля песни и танца Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, народного артиста Украины Гурбана Аббасова и национального танцевального коллектива.