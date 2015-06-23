​Президент НОК Латвии: Подобная организация I Европейских игр "Баку-2015" высоко подняла планку этих соревнований

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Подобная организация I Европейских игр "Баку-2015" высоко подняла планку этих соревнований. Так что под вопросом, кто еще сможет на таком уровне провести эти игры через 4 года". Об этом Report заявил президент национального Олимпийского комитета Латвии Алдонс Врублевскис.

Президент НОК Латвии высоко оценил выстроенную к Играм спортивную инфраструктуру, условия проживания для спортсменов и для тренеров. "Проще конечно судить об этом самим спортсменам, и судя по их отзывам, как в плане организации соревнований, так и по качеству спортивных баз, это как настоящие Олимпийские игры. Так что я думаю, что можно охарактеризовать, что это не хуже, чем Олимпийские игры, а по некоторым показателям даже лучше", - заявил А. Врублевскис.

Президент Национального Олимпийского комитета Латвии также высоко оценил и церемонию открытия I Европейских игр "Баку-2015": "Я смотрел открытие по телевизору, к сожалению, сам присутствовать не смог. Мне понравилось, как все прошло. Были продемонстрированы и олимпийские традиции, и культурные и исторические моменты, и традиции Азербайджана. Возможно, можно было бы больше пояснений для иностранцев, чтобы они лучше понимали все моменты. Но было очень хорошо".