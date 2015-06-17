 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев посмотрел матч женской волейбольной сборной Азербайджана с командой Италии - ФОТО

    Судьба матча решилась в четвертом сете. Сборная Азербайджана одержала победу со счетом 25:22

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На первых Европейских играх состоялись очередные матчи женских волейбольных соревнований.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева посмотрели встречу национальной сборной Азербайджана с командой Италии.

    Сборная Азербайджана, выступающая в группе «А», в первом сете одержала победу со счетом 25:22. Выиграв второй сет со счетом 25:20, наши волейболистки в третьем сете уступили итальянкам 22:25. Судьба матча решилась в четвертом сете. Сборная Азербайджана одержала победу со счетом 25:22.

    Напомним, что наша сборная в первой встрече одержала победу над командой Румынии. 15 июня наши волейболистки нанесли поражение сборной Польши со счетом 3:0.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi