Президент Ильхам Алиев посмотрел матч женской волейбольной сборной Азербайджана с командой Италии - ФОТО

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На первых Европейских играх состоялись очередные матчи женских волейбольных соревнований.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева посмотрели встречу национальной сборной Азербайджана с командой Италии.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе «А», в первом сете одержала победу со счетом 25:22. Выиграв второй сет со счетом 25:20, наши волейболистки в третьем сете уступили итальянкам 22:25. Судьба матча решилась в четвертом сете. Сборная Азербайджана одержала победу со счетом 25:22.

Напомним, что наша сборная в первой встрече одержала победу над командой Румынии. 15 июня наши волейболистки нанесли поражение сборной Польши со счетом 3:0.