​Президент Федерации борьбы России: В Баку решение будет принято в нашу пользу

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ До старта первых Европейских игр в Баку остаётся всего три дня. Сборная России по борьбе на всех турнирах является одним из основных добытчиков медалей, не станут исключением и грядущие Игры-2015.

Как передает Report, корреспондент «Чемпионата» пообщался с президентом федерации борьбы Михаилом Мамиашвили и узнал, на что рассчитывает борцовская команда в Баку и каковы шансы России заполучить чемпионат Европы — 2017.

— Михаил Геразиевич, можно ли назвать нынешний состав оптимальным?

— Оптимальность — это понятие относительное. Да и состав окончательно будет утверждён только завтра в 12 часов. Но я могу точно сказать, что в команде те люди, которые имеют право в ней находиться. Они успешно прошли отборочные этапы и хорошо выглядели на сборах перед Европейскими играми.

— Есть ли медальный план, на что рассчитываете?

— Я часто повторяю: если все члены команды покажут то, на что они способны, справятся с нервами и давлением, то каждый из них может бороться за награды любого достоинства. Это не является бравадой, такие выводы построены на анализе выступлений как в прошлом, так и в этом сезоне. Надеюсь, что та колоссальная работа, которую они проделали за это время, даст результат. А от себя хочу пожелать удачи и обойтись без травм.

— В каком из видов борьбы состав сильнее – у классиков, вольников или женщин?

— Тяжелее других будет борцам греко-римского стиля. У них в команде все дебютанты крупнейших турниров за исключением Чингиза Лабазанова, для которого соревнования в Баку тоже станут своего рода дебютом. Дело в том, что он по сравнению с прошлым сезоном поднялся на одну категорию выше. Чемпионат мира в Ташкенте Чингиз выиграл, выступая в весе до 70 килограммов, а сейчас он будет соревноваться в категории до 74. Если говорить о команде в целом, то наиболее мощный состав у мужчин-вольников.

— Удивился ли Хаджимурат Гацалов, когда узнал, что будет нести флаг на церемонии открытия?

— Ну а кому же ещё быть знаменосцем? При выборе кандидатуры учитывались титулы – так он пятикратный чемпион мира и победитель Олимпиады. Опыт и уважение в команде – так он наш капитан. Личностные качества – примерный семьянин, отец пятерых детей. Конечно, быть знаменосцем — не только честь, но и дополнительная ответственность, и Хаджимурат в беседе со мной подчеркнул, что он это прекрасно понимает.

— Насколько хороша форма олимпийской чемпионки Лондона Натальи Воробьёвой?

— Совсем недавно прошёл турнир, который Наташа выиграла довольно легко. А соревнования были очень представительными, например, в них участвовала немка Алина Фоккен, действующая чемпионка мира. И Воробьёва, не затратив лишних сил, очень уверенно там боролась. Можно смело говорить, что она в отличной форме и будет сражаться за победу.

— Представители каких стран будут самыми опасными соперниками для россиян?

— Их очень много. В нашем виде спорта всё плотно, и конкуренция ожидается серьёзная. Даже сложно выделить кого-то конкретного. Хороши скандинавы, естественно, наши бывшие соотечественники из Грузии, Армении и Азербайджана, на большое число медалей рассчитывают немцы, нельзя забывать балканские страны – Сербию, Хорватию… Да вот я практически всех и перечислил.

— Какой процент из этого состава поедет на ЧМ в США?

— Это зависит только от них. В этом году календарь свёрстан хорошо, между Европейскими играми и чемпионатом мира три месяца. Есть возможность выступить в Баку, отдохнуть и начать готовиться к главному турниру сезона. Конечно, те, кто завоюет медали на Евроиграх, будут главными претендентами на поездку в Америку.

— В Баку, кроме распределения медалей, решится ещё один вопрос. Как высок шанс, что Россия получит право на проведение чемпионата Европы 2017 года?

— Нельзя свысока относиться к заявкам других стран, наверняка они тоже надеются на победу. Но если сопоставить все факторы, то я считаю, что у нас самая сильная заявка. У России есть опыт проведения крупнейших соревнований, в том числе и по борьбе. У нас есть финансовые гарантии и вековые борцовские традиции. Поэтому очень рассчитываю на то, что в Баку решение будет принято в нашу пользу.