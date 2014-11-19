Президент Европейской и Всемирной федерации каратэ прибудет в Баку

Баку.19 ноября. REPORT.AZ/ Президент Европейской и Всемирной федерации каратэ (WKF) Антонио Эспиноза 19 ноября прибудет в Баку. Как сообщил Report президент национальной федерации Яшар Баширов, испанский функционер примет участие в Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета, которая начнет работу 21 ноября.

Помимо участия в двухдневном мероприятии, А.Эспиноза проведет ряд официальных встреч, а также ознакомится с местом проведения соревнований по каратэ, которые пройдут в рамках I Европейских игр "Баку-2015".

Отметим, что наряду с А. Эспинозой в Баку прибудет главный секретарь WKF Тошихиса Нагура.