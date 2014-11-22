​Президент ЕОК: "Команда Армении примет участие в играх "Баку-2015"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась пресс-конференция по итогам Генеральной ассамблеи Европейского олимпийского комитета (ЕОК), прошедшей в Баку. Как сообщает Report, президент ЕОК Патрик Хикки заявил, что Азербайджан является примером с точки зрения организации мероприятий.

Он отметил, что за период проведения Генассамблеи для всех участников были созданы отличные условия. На двухдневном заседании проводились открытые обсуждения. По словам Хикки на заседании в центре внимания находились I Европейские олимпийские игры "Баку-2015". По этому поводу состоялась подробная презентация.

"Многим городам-претендентам был дан 7-летний срок для подготовки. Однако Операционный комитет по проведению Европейских игр 2015 (BEGOC) провел большую работу всего лишь за 2 года и это достойно похвалы.

Подавая идею о проведении Европейских олимпийских игр еще в 2007 году в испанском городе Валенсия, я знал, что трудно найти лучшего претендента, чем Баку. И я не ошибся. В настоящее время проводится фантастическая работа и, я уверен, что эти игры оставят большой след в истории. Оргкомитет работает с большим числом волонтеров, экспертов, профессионалов. И это говорит о том, что ваш город оставит значительное спортивное наследие. Мы не хотим, чтобы проводились работы, требующие больших затрат. Первые игры будут передовыми. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах примет участие в открытии игр вместе со своей командой", - отметил президент ЕОК.

Хикки заявил, что нет смысла поднимать авторитет Европейских игр. "Европейские игры не являются дубликатом Олимпийских игр. На самом деле мы планировали проведение первых игр в качестве эксперимента. Однако, вопреки ожиданиям, поступили заявки не по 8-10, а по 20 видам спорта. Даже были желающие выступить дополнительно по 5-6 видам, однако, мы не смогли внести их в список.

Эти игры также важны с точки зрения получения лицензии на Олимпиаду. Например, в дзюдо система такова, что очень сложно заработать лицензию. Для этого нужно участвовать в большом количестве соревнований и набрать максимальное количество рейтинговых баллов. В Европейских играх спортсмены смогут получить лицензию, принимая участие в общем соревновании.

В 2008 году на Летних олимпийских играх в Пекине большую часть медалей, около 70%, заработали спортсмены из Европы. Однако после этой олимпиады медалей было мало. То есть, наш континент теряет свою репутацию на Олимпиадах. Европейские игры сыграют значительную роль для повышения нашего авторитета. В этом деле нам оказывают большую поддержку национальные олимпийские комитеты разных стран", - отметил П.Хикки.

Президент ЕОК добавил, что Европейские игры могут стать трамплином для города, желающего провести Олимпиаду. "Уверен, что этот город будет иметь высокие шансы при подаче заявки на проведение Олимпиады, поскольку у кандидата уже будут готовая инфраструктура и опыт".

Президент ЕОК заявил, что Армения, как и остальные 48 стран, входящих в эту организацию, примет участие в I Европейских играх. "В заседании Генеральной ассамблеи ЕОК участвовали 2 представителя Армении. В то же время они заявили, что очень довольны проведением заседания. Они также подтвердили, что примут участие в играх. Я надеюсь, что в Баку их встретят так же радушно, как и других представителей".

Что касается II Европейских игр, Хикки отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с шестью городами. "Игры состоятся в 2019 году. Мы еще 6 лет тому назад, обдумывая эту идею, говорили, что должны быть инновативными и применять формат Олимпийских игр. Мы собираемся провести Европейские игры в странах, проявляющих наибольший интерес".

Отметим, что I Европейские игры "Баку-2015" пройдут с 12 по 28 июня 2015 года.