Представлены официальные символы "Баку-2015"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Европейские игры "Баку-2015" торжественно представил образы Джейран (Газель) и Нар (Гранат) в качестве официальных талисманов первого спортивного мероприятия. Как сообщает Report, являясь символами азербайджанской природы и культурного наследия, Джейран и Нар отражают славную историю Азербайджана и его перспективное будущее. Данная пара станет символом первых Европейских игр во всем мире, так как будет изображена на символике Игр в целях продвижения и популяризации "Баку-2015".

"Мы очень рады представить Джейран и Нар миру и надеемся, что их появление придаст дополнительный стимул первым Европейским играм", - отметил министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор "Баку-2015" Азад Рагимов. "В качестве символов они будут вдохновлять и развлекать новое поколение спортивных болельщиков в Азербайджане и появятся по всему городу и стране в ближайшие месяцы".

Джейран станет культурным послом Игр, давая гостям представление о богатом наследии Азербайджана. От высоких Кавказских гор до берегов Каспийского моря, Джейран сопровождает посетителей по всей стране и демонстрирует им все то, что может предложить Азербайджан.

Джейран считается символом естественной красоты, изящества, чистоты и является охраняемым видом в Азербайджане.

Нар – любящий солнечный свет фрукт, который растет в Гейчае. Являясь символом жизни и энергии, Нар примет участие в новых спортивных состязаниях и будет вовлечен в мероприятия, связанные с проведением первых Европейских игр.

Нар символизирует единство в азербайджанском фольклоре и широко использован в распространенном по столице бренде "Баку-2015".