​Представитель Турции: Организация "Баку-2015" превосходит стандарты Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Организация "Баку-2015" превосходит стандарты прошедших в Лондоне Летних олимпийских игр 2012 года".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий сайт haberler, об этом заявил заместитель главы турецкой делегации на I Европейских играх "Баку-2015" Озан Четинер.

"Чистота и убранство комнат, качество предложенных блюд и пр. услуги организованы на высоком уровне. Мы, турки, занимаемся организационными работами на высоком уровне. Предложенные нами стандарты также на очень высоком уровне. В других местах подобных стандартов нет", - заявил О.Четинер.

На сайте предоставлена обширная информация об условиях, созданных для спортсменов в Деревне атлетов.

Кроме того, на турецком сайте haberler представлен видеоролик о Деревне атлетов.