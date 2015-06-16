​Представитель сборной России по стрельбе: "Мы полюбили великолепную кухню Азербайджана"

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Большинство российских атлетов предпочли обычной столовой, в которой питаются все спортсмены первых Европейских игр в Баку, дополнительную - с азербайджанской кухней.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказал представитель сборной России по стрельбе, серебряный призер чемпионата мира Назар Лугинец.

"Проникнуться культурой Азербайджана мы пока не успели - все время занимают подготовка и соревнования, - рассказал он. - Но зато полюбили великолепную кухню этой страны, которой получили возможность насладиться в дополнительной столовой. Она как раз напротив российского корпуса, и там стараются питаться все наши ребята, не только стрелки. Спасибо организаторам - мясо, особенно баранину, здесь готовят восхитительно. А местный чай - выше всяких похвал! Наверно, также вкусно было только на Универсиаде в Казани - мы до сих пор ту столовую вспоминаем".

Спортсмен отметил, что тем, кто придерживается диеты, в таком изобилии сложно:

"Диетическое питание хорошо представлено в основной столовой, там все достаточно пресненько. Но меня это не касается, с удовольствием поднабрал бы еще несколько килограммов. Не зря мы, стрелки, надеваем на себе утяжеляющую одежду. Мои ботинки, к примеру, два с половиной килограмма весят, куртка и брюки - почти семь. Правда до абсолютной стрельбы даже в такой амуниции еще далеко".

Лугинец не смог преодолеть квалификацию в стрельбе из винтовки с 10 м на Играх в Баку.

По количеству олимпийских лицензий, разыгрываемых на Играх в Баку, стрельба не имеет равных. В этом виде спорта будут разыграны 15 прямых олимпийских лицензий на Олимпиаду из 19. На данный момент у россиян 11 лицензий из 30 возможных. Спортсмены России уже обеспечили себе участие в олимпийском турнире в мужской пневматической винтовке и мужском пневматическом пистолете.