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    Представитель Армении проиграл в финале Евроигр в Баку

    Российский спортсмен Артем Сурков одержал победу со счетом 2:0

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Баку завершились финальный поединок по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг.

    За звание чемпиона I Европейских игр сошлись Артем Сурков (Россия) и Мигран Арутюнян (Армения).

    Российский спортсмен одержал победу со счетом 2:0.

    Напомним, что Артем Сурков встречался в полуфинале с Денисом Демьянковым (Украина) и одолел его со счетом 3:0. Мигран Арутюнян боролся с Гасаном Алиевым (Азербайджан) и победил со счетом 3:1.

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