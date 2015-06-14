Представитель Армении проиграл в финале Евроигр в Баку

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Баку завершились финальный поединок по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг.

За звание чемпиона I Европейских игр сошлись Артем Сурков (Россия) и Мигран Арутюнян (Армения).

Российский спортсмен одержал победу со счетом 2:0.

Напомним, что Артем Сурков встречался в полуфинале с Денисом Демьянковым (Украина) и одолел его со счетом 3:0. Мигран Арутюнян боролся с Гасаном Алиевым (Азербайджан) и победил со счетом 3:1.