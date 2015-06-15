​Председатель комиссии ЕОК: Уровень подготовки соревнований во много раз превысил стандарты

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Возможность следить за Европейскими играми получили жители 145-ти стран".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил председатель координационной комиссии Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Спирос Капралос (Spyros Capralos).

Он от имени спортивных комитетов Европы заявил, что соревнования организованы на высоком уровне: "Каждый из нас стал свидетелем фантастической церемонии открытия".

По словам С.Капралоса, завоевание азербайджанскими спортсменами золотых медалей увеличило интерес местных зрителей к соревнованиям: "Хочу отметить, что качество вещания на очень высоком уровне. Каждый спокойно может следить за играми. Главное, что за Европейскими играми могут спокойно следить люди в 145-ти странах мира, и интерес к играм превзошел даже интерес зрителей к континентальным играм.

Организация игр показывает, что уровень подготовки к соревнованиям во много раз превысил стандарты. Здесь продуманы все нюансы. Гостеприимство, качество, энтузиазм волонтеров и пр. на очень высоком уровне".