Посол: Начатая в Баку традиция Европейских игр будет продолжена - ИНТЕРВЬЮ

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов поделился впечатлениями от II Европейских игр "Минск 2019".

Посол ответил на вопросы командированного в столицу Беларуси корреспондента Report.

- Как проходят II Европейские игры "Минск 2019"?

- Нас радует ход Европейских игр. Важно то, что начатый в Азербайджане процесс нашел свое продолжение. За прошедшие дни мы увидели, что интерес людей к этим спортивным состязаниям высок. Это значит, что начатая в Баку традиция продолжится. Это самое важное. В нашем неспокойном мире есть большая нужда в мире, равенстве, братстве. Спорт – глашатай и представитель мира. Этот процесс сближает людей, делает их ближе. Старается заставить забыть все плохое, ненависть. Поэтому успешное продолжение начатого в Баку президентом Ильхамом Алиевым данного процесса очень нас радует с этой точки зрения.

- Какую роль сыграло посольство в проведении дня Азербайджана в Минске?

- Эта традиция, концертная программа в фан-зоне началась с Азербайджана. Наш шатер отличался оригинальностью, был очень интересным. К подготовке этого шатра мы привлекли министерства молодежи и спорта и культуры. Поэтому вместе с посольством мы смогли создать успешную и крайне интересную экспозицию. Это в достаточной мере позволило создать впечатление о нашем народе.

- В оперативном комитете "Минск 2019" работают и азербайджанцы. Насколько им помогает наш опыт?

- До начала соревнований мы делились с белорусами нашим бакинским опытом. Они нам выражали большую благодарность. Они сказали, что Азербайджан оказал им всю возможную помощь. Из Азербайджана приехала спецгруппа, которая активно помогала в организационных вопросах. Сейчас тоже в организационных работах участвуют азербайджанцы. Из Азербайджана в Минск приехала солидная делегация, в открытии участвовал спикер Милли Меджлиса Октай Асадов. Здесь был первый вице-премьер Ягуб Эюбов. В церемонии открытия участвовала Лейла Алиева. Белорусская сторона поблагодарила за помощь на всех этапах. И это естественно, потому что между нашими государствами имеются исключительно братские и дружеские отношения.

Отношения между президентами – образец отношений между государствами. Здесь присутствует вице-президент нашего Национального олимпийского комитета. В Минске был вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов. Думаю, азербайджанский спорт на верном пути и развивается. Растет наш авторитет на международной арене. Культура, искусство и спорт – верное направление для уточнения престижа стран в мире. Проводимая в нашей стране политика служит этому.

- Сколько азербайджанцев в Беларуси и каков их интерес к данному соревнованию?

- Не так много, как в России. Официальную регистрацию прошли 3 тысячи. Неофициально проживают около 8-10 тыс. азербайджанцев.

- Чем они преимущественно занимаются?

- В основном торговлей, работают в сфере коммерции.

- Есть ли работающие на высоких должностях?

- Да, есть несколько человек. Есть работающие на высоких постах в строительной и коммерческой сферах. Однако они составляют меньшинство.

- Президент Федерации борьбы Беларуси – азербайджанец…

- Глава азербайджанской диаспоры Натик Багиров наш чемпион мира. Руководителем Федерации борьбы Беларуси является Кямандар Меджидов. Это все наша гордость.

- Можно отметить и Забита Самедова.

- Он завершил спортивную карьеру здесь и вернулся в Баку. Господин президент оказал ему поддержку. Он открыл свою школу. Думаю, у нас тут имеется достаточно известных личностей. Азербайджанцев здесь знают как миролюбивую, трудолюбивую нацию.