Помощник Президента РФ: В Баку самая лучшая Деревня атлетов - ФОТО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В тренировочном центре «Озеро Круглое» в Подмосковье состоялась торжественная церемония проводов команды России на первые в истории Европейские игры в Баку.

Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщает, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, обращаясь к спортсменам, принимавшим участие в церемонии, отметил, что для них большая честь участвовать в первых Европейских играх. По его словам, Игры, которые впервые пройдут в Баку, в дальнейшем станут главными европейскими спортивными соревнованиями. Президент ОКР подчеркнул, что Баку очень серьезно готовится к Играм, и команды, которые приедут на соревнования, будут представлены сильнейшими спортсменами.

«Баку замечательный город, построены прекрасные спортивные сооружения, создана праздничная атмосфера. Думаю, что эти соревнования станут большим спортивным праздником. Уверен, что наша команда, так же, как и на Олимпийских играх, сможет бороться за победу в очень многих видах спорта. Я вам желаю успешно выступить в Баку, вписать свои имена в историю европейского спорта и принести нашей страна спортивную славу, как вы это делали много раз», - сказал А.Жуков.

Помощник Президента России Игорь Левитин отметил, что за два с половиной года в Азербайджане проведена колоссальная работа, построена вся спортивная инфраструктура, хорошая транспортная логистика. «В Баку самая лучшая Деревня атлетов. Ее можно сравнить разве что с сочинской олимпийской деревней», - сказал он. По словам И.Левитина, Фонд поддержки олимпийцев России направляет в Баку 50 ветеранов спорта. «Среди них очень известные люди - олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые помогут поднять боевой дух нашей сборной. Также планируем, что ветераны проведут встречи с болельщиками. В Деревне атлетов откроется Русский дом, где мы вас будем ждать,и где вы можете пообщаться с ветеранами спорта и с друзьями из других стран», - сказал помощник Президента РФ.

По словам заместителя министра спорта Юрия Нагорных, спортсменам выпала историческая миссия принимать участие в первых Европейских играх. «Среди вас есть те, кому уже посчастливилось открыть страницы в истории мирового спорта. В составе команды много спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх и завоевывали различные медали, в том числе российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и Европы Виктория Комова, которая 2010 году стала победительницей первых юношеских Олимпийских игр», - заявил Ю.Нагорных.

По традиции на церемонии проводов спортсменов было передано олимпийское знамя. В этот раз Олимпийское знамя сборной России было вручено российской гимнастке, олимпийской чемпионке, трёхкратной чемпионке мира и Европы Алие Мустафиной. Она отметила, что для российских спортсменов огромная честь представлять страну на первых Европейских играх. «Я уверена, что каждый из нас сделает все, чтобы показать высокие результаты», - сказала гимнастка.