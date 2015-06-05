Первая группа спортсменов из Беларуси прибудет в Баку 10 июня

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 10 июня первая группа белорусских спортсменов вылетит в Баку для участия в первых Европейских играх, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

Официальная церемония проводов спортивной делегации состоится в Минске 6 июня.

В торжественном мероприятии планируют принять участие ведущие спортсмены и тренеры.

В состав сборной Беларуси на первые Европейские игры в Баку вошли 151 спортсмен и 53 тренера. Белорусы будут представлены в следующих дисциплинах: акробатика, бокс, вольная и греко-римская борьба, велоспорт (шоссе), пляжный волейбол, спортивная и художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, стрельба из лука, стрельба пулевая, настольный теннис, триатлон, фехтование, бадминтон, каратэ, самбо, таэквондо.

В списке на участие в первых Европейских играх сильнейшие спортсменки национальной команды по художественной гимнастике Мелитина Станюта и Екатерина Галкина, олимпийские чемпионы Александр и Андрей Богдановичи (каноэ), Вадим Махнев и Роман Петрушенко (оба - байдарка), Сергей Мартынов и Константин Лукашик (стрельба пулевая).

Шефом миссии белорусской команды станет олимпийский чемпион, начальник отдела мониторинга и развития олимпийских видов спорта НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.

Первые Европейские игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня. Более 6000 атлетов в течение 17 дней будут состязаться в 20 видах спорта, среди которых 16 олимпийских. В программу соревнований включены также баскетбол 3х3 и пляжный футбол. В одиннадцати видах спорта будут разыграны лицензии на Олимпиаду-2016.