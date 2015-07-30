Патрик Хикки: "На проведение вторых Европейских игр-2019 году претендуют три государства"

Баку. 30 июля. REPORTAZ/ На проведение вторых Европейских игр, которые должны пройти в 2019 году, претендуют три государства.

Как сообщает Report со ссылкой на Российскую Газету, об этом заявил президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки.

"Сейчас мы ведем переговоры с тремя странами, тремя национальными олимпийскими комитетами, и готовим отчет, который позволит оценить каждый из вариантов. Возможно, окончательное решение мы примем до конца года", - сказал собеседник агентства.

Хикки подчеркнул, что список претендентов - очень конфиденциальная информация. "Могу лишь отметить, что города, которые могут принять Европейские игры, никогда не ставили перед собой задачу в будущем претендовать на Олимпийские игры, поэтому сравнивать их с Баку нельзя", - добавил президент ЕОК.