Парвиз Багиров: К финалу буду готовиться так, чтобы прозвучал наш гимн

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Сегодняшний бой был тяжелым, так как я не знал своего соперника".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский боксер Парвиз Багиров, вышедший в финал соревнований I Европейских игр по боксу в весе 69 кг.

"Слава Аллаху, несмотря на все трудности, я смог его одолеть. Но думаю, к финалу буду готовиться так, чтобы прозвучал наш гимн", - заявил азербайджанский боксер.

Напомним, П.Багиров заработал сегодня путевку в финал, одержав победу над британским боксером Джошом Келли со счетом 3:0.

Комментируя предстоящую встречу в финале с российским боксером Александром Беспутиным, П.Багиров заявил, что он сильный спортсмен и серьезный противник. "Надеюсь на победу над ним. Я быстрее его, во всяком случае я так чувствую. Думаю, что смогу одолеть его за счет скорости и соответствующей тактики".