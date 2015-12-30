Организация I Европейских игр заняла 3-е место среди мировых спортивных соревнований

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Международная ассоциация спортивных журналистов (AIPS) определила лучших спортсменов, лучшие команды и наиболее значимые спортивные события. Как сообщает Report, I Европейские игры "Баку-2015" заняли 3-е место в связи с условиями, созданными для медиа.

Эти игры набрали 298 или 14,85 процентов голосов. Чемпионат мира по атлетике в Пекине занял 1-е место, набрав 366 голосов (18,24 процентов), а чемпионат мира по футболу среди женщин, организованный в Канаде, занял 2-е место с 305 голосами (15,2 процентов).

Лучшим спортсменом года среди мужчин признан ямайский спринтер, чемпион мира в беге на 100 и 200 м, а также на 4х100 м Усейн Болт, который набрал 804 голоса (27,74 процентов). Сербский теннисист Новак Джокович занял второе место с 774 голосами (26,71 процентов), футболист испанского клуба "Барселона" и игрок аргентинской сборной Лионель Месси занял третью позицию, набрав 380 голосов (13,11 процентов).

Лучшей спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Вильямс - 664 голоса (24,19 процентов), атлетка Гензебе Дибаба заняла второе место, набрав 362 голоса (13,19 процента), а голландка Дафне Шипперс стала третьей с 283 голосами (10,31 процентов).

Отметим, что на голосовании Азербайджан не был представлен ни одной организацией.