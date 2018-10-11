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    Организатором церемоний открытия и закрытия II Европейских игр выступит группа компаний известного певца и композитора

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Арт Сити 5", входящая в группу компаний народного артиста России Игоря Крутого, выступит подрядчиком по организации торжественных церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года.

    Как сообщает Report, соответствующее соглашение подписали сегодня генеральный директор учреждения "Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония" Александр Гарбар и композитор, певец, продюсер, народный артист России Игорь Крутой.

    Напомним, что I Европейские игры прошли в Баку в 2015 году. Вторые игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

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