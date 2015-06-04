​Определены все спортсмены, которые примут участие на I Европейских играх

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Биография 6 тысяч спортсменов, которые примут участие на первых Европейских играх, размещена на официальном сайте "Баку-2015" и мобильном приложении.

Как сообщает Report, полную информацию о спортсменах, начиная от их спортивной практики и заканчивая статистическими данными, можно получить, войдя в раздел "Спортсмены" на официальном мобильном приложении или сайте az.baku2015.com. Здесь также даны подробные сведения о спортивных псевдонимах, занятиях и рекордах спортсменов.

Отметим, что 12-28 июня состоятся первые Европейские игры "Баку-2015".