Определен состав сборной России по боксу на Европейские игры в Баку

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Определен состав сборной России по боксу для участия в первых Европейских играх в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено на пресс-конференции в Москве.

В состав мужской сборной вошли - Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг), Василий Веткин (52), Бахтовар Назиров (56), Константин Богомазов (60), Максим Дадашев (64), Александр Беспутин (69), Максим Коптяков (75), Павел Силягин (81), Садам Магомедов (91), Гасан Гимбатов (свыше 91).

В женскую - Саяна Сагатаева (51), Елена Савельева (54), Зинаида Добрынина (60), Анастасия Белякова (64), Ярослава Якушина (75).

Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня. В Баку будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта.