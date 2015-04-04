​Одесская каратистка будет защищать цвета сборной Азербайджана

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Одесская каратистка Ирина Зарецкая, являющаяся одной из сильнейших не только в Украине, но и в мире, и это – несмотря на свой юный возраст (18 лет), на Европейских Олимпийских играх будут представлять честь Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Репортер", об этом сообщил тренер Зарецкой Денис Морозов.

"На Европейских Олимпийских играх Ирина действительно будет выступать за Азербайджан. Что будет дальше – пока неизвестно. Могу сказать лишь, что у украинской федерации сейчас серьезные проблемы с финансированием. Нам оставалось либо принять решение по поводу Азербайджана, либо вообще закончить с выступлениями на международном уровне до лучших времен", - сказал он.