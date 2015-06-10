 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародовано время церемонии поднятия флагов стран-участниц "Баку-2015"

    На мероприятии мэр Деревни атлетов поприветствует делегации 50-ти стран

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Для участвующих на I Европейских играх делегаций 50-ти стран в Деревне атлетов организуют церемонию приветствия и поднятия флагов.

    Об этом Report сообщила руководитель азербайджанской делегации Кенуль Нуруллаева.

    По ее словам, торжественная церемония состоится 11 июня в 18:00 на Площади флага Деревни атлетов.

    Флаги будут подняты после приветствия делегаций мэром Деревни атлетов Эльчином Сафаровым.

    К.Нуруллаева отметила, что в отличие от Олимпийских игр, на Европейских играх принято решение поднимать флаги не последовательно, а одновременно.

    Отметим, что на мероприятии ожидается участие официальных лиц, в том числе представителей и руководителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi