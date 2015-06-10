​Обнародовано время церемонии поднятия флагов стран-участниц "Баку-2015"

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Для участвующих на I Европейских играх делегаций 50-ти стран в Деревне атлетов организуют церемонию приветствия и поднятия флагов.

Об этом Report сообщила руководитель азербайджанской делегации Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, торжественная церемония состоится 11 июня в 18:00 на Площади флага Деревни атлетов.

Флаги будут подняты после приветствия делегаций мэром Деревни атлетов Эльчином Сафаровым.

К.Нуруллаева отметила, что в отличие от Олимпийских игр, на Европейских играх принято решение поднимать флаги не последовательно, а одновременно.

Отметим, что на мероприятии ожидается участие официальных лиц, в том числе представителей и руководителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.