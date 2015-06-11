​Обнародовано имя знаменосца сборной Азербайджана на I Европейских играх

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Определился знаменосец национальной сборной Азербайджана на I Европейских играх.

Как сообщили Report из министерства молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет поручил эту миссию победителю всех прошедших в 2015 году престижных соревнований по дзюдо Эльмару Гасымову.

12 июня во время торжественного прохождения стран на церемонии открытия I Европейских игр на Бакинском олимпийском стадионе Э.Гасымов будет идти с флагом впереди сборной Азербайджана.

Отметим, что кроме Э.Гасымова кандидатами в знаменосцы были олимпийский чемпион по вольной борьбе Тогрул Аскеров, чемпион Европы и мира Гаджи Алиев, чемпион мира по дзюдо Эльхан Мамедов и чемпион Европы по боксу, мировой и олимпийский призер Теймур Мамедов.