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    ​Обнародовано имя знаменосца сборной Азербайджана на I Европейских играх

    Национальный олимпийский комитет сделал выбор из числа пяти кандидатов

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Определился знаменосец национальной сборной Азербайджана на I Европейских играх. 

    Как сообщили Report из министерства молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет поручил эту миссию победителю всех прошедших в 2015 году престижных соревнований по дзюдо Эльмару Гасымову. 

    12 июня во время торжественного прохождения стран на церемонии открытия I Европейских игр на Бакинском олимпийском стадионе Э.Гасымов будет идти с флагом впереди сборной Азербайджана.

    Отметим, что кроме Э.Гасымова кандидатами в знаменосцы были олимпийский чемпион по вольной борьбе Тогрул Аскеров, чемпион Европы и мира Гаджи Алиев, чемпион мира по дзюдо Эльхан Мамедов и чемпион Европы по боксу, мировой и олимпийский призер Теймур Мамедов.

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