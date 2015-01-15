Обнародовано число спортсменов, которые будут представлять Азербайджан на I Европейских играх

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ На первых Европейских играх "Baku-2015" Азербайджан во всех видах спорта будут представлять более 330 спортсменов. Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Он отметил, что никогда не ставит перед спортсменами целей. Тем не менее, нужно учесть факт, что на Летних олимпийских играх в Лондоне среди 204 стран Азербайджан занял 30-е, в Европе - 15-е, на вторых летних юношеских Олимпийских играх в 2014 году занял 10-е место по количеству медалей.

Отметим, что первые Европейские игры "Baku-2015" пройдут 12-28 июня и будут проводиться по 20 видам спорта.