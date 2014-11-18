Обнародована сумма, израсходованная на данный момент на проведение I Европейских игр

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ На I Европейские Игры, которые будут проходить в Баку в 2015 году, на данный момент израсходовано 150 млн евро. Как сообщает Report, об этом сказал в своем заявлении министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, находящийся с визитом в Турции.

А.Рагимов заявил, что спортивные сооружения для Игр будут полностью готовы к 1-му февраля следующего года. В этот день состоится открытие Олимпийской деревни, рассчитанной на 7300 человек, и Олимпийского стадиона на 65 тысяч человек. После этого до мая на этих сооружениях будут проходить тестовые соревнования: "У нас нет проблем с аренами. Все в полном порядке. Работы продолжаются в ускоренном темпе".

Отметим, что Азад Рагимов участвует в презентации Европейских Игр "Баку-2015" в Стамбуле.