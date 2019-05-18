Обнародовано количество азербайджанских спортсменов, которые выступят на II Евроиграх

Азербайджан будет представлен на II Европейских играх "Минск-2019" 79 спортсменами.

Об этом Report сообщил шеф де-миссион Азербайджана, начальник управления международных связей Национального олимпийского комитета Анар Багиров.

По его словам, в Беларусь направится азербайджанская делегация в составе 165 человек, 121 из которых будут размещены в Деревне атлетов.

II Европейские игры "Mинск-2019" пройдут 21-30 июня. Спортсмены из 50 стран мира разыграют 199 комплектов медалей в 15 видах спорта. В 8 видах спорта будут разыграны путевки на летние Олимпийские игры в Токио.

Напомним, что I Европейские игры состоялись 12-28 июня 2015 года в Баку. Азербайджанская сборная завоевала 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей, заняв в итоговой таблице 2-е место.