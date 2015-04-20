Обнародован маршрут эстафеты факела "Баку-2015"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародовано место, где зажгут факел I Европейских игр, и маршрут, по которому спортсмены пройдут с факелом.

Как сообщает Report, факел зажгут 26 апреля в "Атешгях" на территории поселка Сураханы и пронесут по всей территории страны.

Сначала факел увезут в Нахчыван, оттуда в южную зону, а затем пронесут через Центральную низменную зону, Карабах, северную, западную, северо-западную зоны, а 7 июня его вернут в Баку. После того как факел обойдет столицу, 12 июня его внесут в Бакинский олимпийский стадион, где состоится церемония открытия I Европейских игр.

"До начала Европейских игр остается менее двух месяцев. Каждый гражданин Азербайджана может гордиться тем, что I Европейские игры пройдут именно в нашей стране".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Министр назвал дату зажжения олимпийского факела: "26 апреля станет днем ожидания Европейских игр. Факел зажгут в "Атешгях", а затем в течение 48 дней пронесут по всем регионам страны. Факел зажгут в "Атешгях" не случайно. Это место идеальное. При поддержке SOCAR факел обойдет 60 районов и проделает путь в 5500 км".

В ходе выступления А.Рагимов рассказал о дизайне факела. Он отметил, что это совместная идея YARAT и Себастьяна Бергне: "Факел длиной 66 см отвечает духу "Баку-2015". Он напоминает гранатовое дерево. На верхушке факела находится 50 специальных элементов по числу участников игр. В эстафете примут участие более 1000 факельщиков и 130 машин. Планируется фестиваль огня. Он будет организован в Нахчыване, Горадизе, Джалилабаде, Барде, Мингячевире, Шеки, Шамахы, Губе и Гобустане. 7 июля факел вернется в Баку. Основной целью эстафеты является представление миру истории и культуры Азербайджана. Он будет доставлен в регионы с помощью метро и самолетов и согреет сердца людей".

Отметим, что 12-28 июня состоятся первые Европейские игры "Баку-2015".