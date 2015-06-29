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    ​Обнародована сумма прибыли, полученной Азербайджаном от Евроигр

    Доход от продажи билетов, спонсоров и права на телевизионное вещание составил 15-17 млн. манатов

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день доход Азербайджана от Европейских игр составил 15-17 млн. манатов". 

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015", министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    По его словам, средства поступили от продажи билетов, спонсоров и права на телевизионное вещание.

    Министр также отметил, что в боксе завоевана одна лицензия на предстоящие в 2016 году в Рио-де-Жанейро летние Олимпийские игры: "Тем не менее, прямой лицензии нет. В настоящее время вся информация собирается и в ближайшие дни общественность проинформируют о других видах спорта". 

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