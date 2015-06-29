​Обнародована сумма прибыли, полученной Азербайджаном от Евроигр

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день доход Азербайджана от Европейских игр составил 15-17 млн. манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015", министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, средства поступили от продажи билетов, спонсоров и права на телевизионное вещание.

Министр также отметил, что в боксе завоевана одна лицензия на предстоящие в 2016 году в Рио-де-Жанейро летние Олимпийские игры: "Тем не менее, прямой лицензии нет. В настоящее время вся информация собирается и в ближайшие дни общественность проинформируют о других видах спорта".