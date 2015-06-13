Иоланда Нефф: Последние три круга я предприняла максимум усилий, чтобы добиться победы

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Я надеялась на первое место и последние три круга я предприняла максимум усилий, чтобы добиться победы несмотря на порывистый ветер".

Об этом Report заявила спортсменка из Швейцарии Иоланда Нефф, завоевавшая сегодня первую золотую медаль Европейских игр "Баку-2015" в женских соревнованиях по маунтинбайку.

"Это великолепно, что я принимаю участие в I Европейских играх и первая золотая медаль соревнований вручена мне. Это большое событие, которое идеально организовано. Приятно чувствовать себя частью этих соревнований", - заявила спортсменка.