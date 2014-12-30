Нидерланды заявили о готовности провести вторые Европейские игры

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Нидерланды заявили о готовности провести у себя вторые Европейские игры в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Олимпийского комитета Нидерландов (NOC NSF), представители Олимпийского комитета страны уже уведомили о своем желании совет Европейских олимпийских комитетов (EOC).

"Было бы здорово организовать вторые Европейские игры в Нидерландах. После успешного проведения спортивных событий в последние 20 лет, включая юношеские Европейские игры в Утрехте в 2013 году, мы готовы к организации крупного мульти-спортивного события", - заявил председатель NOC NSF Андре Болуис.

Отметим, что первые Европейские игры в Баку пройдут 12-28 июня 2015 года. На них примут участие около 6000 атлетов, которые будут соревноваться в 20 видах спорта.