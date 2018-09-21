Начался отбор кандидатов на проведение III Европейских игр

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) объявили отбор кандидатов на проведение III Европейских игр 2023 года.

Как сообщает Report, данное решение принято на заседании Исполнительного комитета ЕОК в Стокгольме.

Последний срок подачи конкурсных документов на проведение III Европейских игр - 28 февраля 2019 года.

Организатор будет объявлен в преддверии II Европейских игр 2019 года, чтобы следующая столица Игр смогла перенять опыт у белорусских коллег.

Отметим, что I Европейские игры прошли в 2015 года в Баку. Очередные Евроигры будут организованы 21-30 июня 2019 года в Минске.