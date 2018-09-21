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    Начался отбор кандидатов на проведение III Европейских игр

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) объявили отбор кандидатов на проведение III Европейских игр 2023 года. 

    Как сообщает Report, данное решение принято на заседании Исполнительного комитета ЕОК в Стокгольме. 

    Последний срок подачи конкурсных документов на проведение III Европейских игр - 28 февраля 2019 года. 

    Организатор будет объявлен в преддверии II Европейских игр 2019 года, чтобы следующая столица Игр смогла перенять опыт у белорусских коллег.

    Отметим, что I Европейские игры прошли в 2015 года в Баку. Очередные Евроигры будут организованы 21-30 июня 2019 года в Минске. 

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