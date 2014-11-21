На организацию II Европейских Олимпийских игр претендуют 6 городов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Город, в котором пройдут Европейские игры 2019 года, будет объявлен в мае. Как сообщает Report, решение по этому поводу принято на прошедшем в Баку заседании Европейского олимпийского комитета (ЕОК).

Объявить город-организатор планировалось на начавшей сегодня работу Генассамбее EOК. Однако Исполнительный комитет решил отложить этот вопрос на полгода. В настоящее время на проведение II Европейских игр претендуют 6 городов.

Причиной этому стало рассмотрение вопроса о том, какой из этих шести представивших заявления городов наиболее соответствует проведению игр. Город-победитель планируется объявить на внеочередном заседании EOК.

Отметим, что название городов, желающих взять на себя организацию II Европейских игр, пока не разглашают. Однако, наиболее часто упоминаются российские города Сочи и Казань, голландские - Амстердам и Роттердам (возможна совместная кандидатура), турецкие - Стамбул или Мерсин, а также польские города Катовице и Краков.

Напомним, I Европейские Олимпийские игры пройдут в Баку 12-28 июня 2015 года.