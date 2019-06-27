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На II Евроиграх Азербайджан завоевал очередную золотую медаль

На II Евроиграх Азербайджан завоевал очередную золотую медаль

Азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Гаджи Алиев стал золотым призером II Европейских игр "Минск-2019".

Как сообщает командированный в Минск сотрудник Report, в финале 28-летний азербайджанский борец в весовой категории 65 кг обыграл Владимира Хинчегашвили. 

Применив подряд два приема, он вышел вперед (4:0) и до протеста соперника дополнил свой актив еще одним очком. 

Хотя во второй половине встречи Хинчегашвили получил два очка, еще 5 очками Алиев довел разницу до 8. В результате он стал победителем соревнований со счетом 10:2.

Отметим, что ранее выступающий в весовой категории 57 кг наш спортсмен по вольной борьбе Махир Амирасланов завоевал золотую медаль. 

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