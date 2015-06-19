На I Европейских играх установлен рекорд

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" определились финалисты в соревнованиях среди женщин по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из 3-х позиций. Как сообщает Report, в финал вышли представители 9 стран.

На первом этапе лидировала итальянка Петра Зубласинг, которая набрала 589 очков. Этот результат зафиксирован как рекорд игр.

В финал вышли также Беат Гаусс (Германия), Наталия Кальныш (Украина), Петра Лустенбергер (Швейцария), Дженнифер Макинтош (Англия), Лауренс Бринц (Франция), Оливия Хофман (Австрия) и Ивана Максимович (Сербия).

Отметим, что финальные соревнования начнутся в 11:45.