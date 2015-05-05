 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр спорта Франции примет участие в открытии I Европейских игр в Баку

    Посол: Французские спортсмены будут представлены в большинстве дисциплин

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Министр по делам градоустройства, молодежи и спорта Франции Патрик Канне прибудет в Азербайджан для участия в церемонии открытия I Европейских игр.

    Об этом Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

    Он отметил, что в I Европейских играх в Баку планируют принять участие порядка 400 французских спортсменов. Французские спортсмены будут представлены в большинстве дисциплин.

    Напомним, I Европейский игры "Баку-2015" пройдут в Азербайджане 12-28 июня. В них примут участие более 6000 спортсменов из 49-ти стран, которые будут бороться за медали в 20-ти видах спорта. Соревнования пройдут в Баку и Мингячевире.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi