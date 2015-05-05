​Министр спорта Франции примет участие в открытии I Европейских игр в Баку

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Министр по делам градоустройства, молодежи и спорта Франции Патрик Канне прибудет в Азербайджан для участия в церемонии открытия I Европейских игр.

Об этом Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

Он отметил, что в I Европейских играх в Баку планируют принять участие порядка 400 французских спортсменов. Французские спортсмены будут представлены в большинстве дисциплин.

Напомним, I Европейский игры "Баку-2015" пройдут в Азербайджане 12-28 июня. В них примут участие более 6000 спортсменов из 49-ти стран, которые будут бороться за медали в 20-ти видах спорта. Соревнования пройдут в Баку и Мингячевире.