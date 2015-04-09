​Министр предупредил азербайджанских спортсменов

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках подготовки к I Европейским играм "Баку 2015" прошла отчетная конференция сборных команд.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали представители министерства молодежи и спорта, федераций и главные тренеры сборных команд.

На мероприятии, проведенном в Операционном комитете I Европейских игр (BEGOC) выступил министр молодежи и спорта, генеральный исполнительный директор игр Азад Рагимов. Затем заведующий спортивным отделом министерства Миркямиль Рагимов проинформировал о проделанной работе.

М.Рагимов сказал, что на I Европейских играх по многим видам спорта будут заработаны лицензионные очки на предстоящие в 2016 году в Рио-де-Жанейро Летние олимпийские игры. Он добавил, что на Европейских играх из Азербайджана примут участие 288 спортсменов, 166 из которых мужчины, а 122 - женщины.

После отчета А.Рагимов затронул также вопросы о допинг-тесте: "Пусть никто даже и не думает пользоваться этими веществами. Спортсменам могут дать какие-либо вещества без их ведома. Однако с нашей стороны контроль будет строгим".

Заседание продолжилось за закрытыми дверями.

Отметим, что I Европейски игры "Баку 2015" пройдут 12-28 июня.