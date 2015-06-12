Министр молодежи и спорта Болгарии посетил Деревню атлетов в Баку

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Болгарии Kрасен Кралев посетил сегодня Деревню атлетов.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, министр ознакомился с условиями, созданными для спортсменов в Деревне атлетов, и провел беседу с болгарскими спортсменами, тренерами, официальными лицами и представителями всех болгарских СМИ, аккредитованных на играх.

Отметим, что сегодня вечером Kрасен Кралев и прибывший с визитом в Азербайджан премьер-министр Болгарии Бойко Борисов будут присутствовать на церемонии открытия первых Европейских игр в Баку.

Напомним, Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. Игры являются первыми в истории Европейского континента.

Более 6 000 спортсменов со всех концов Европы будут представлять страны на протяжении 17 дней соревнований.