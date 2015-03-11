​Министр: В случае оседания стадиона кабельные линии не проводились бы

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор операционной компании I Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов прокомментировал информацию об оседании Бакинского олимпийского стадиона. Как сообщает Report, А.Рагимов отметил, что подобные слухи не соответствуют действительности.

Министр отметил, что до принятия стадиона в эксплуатацию, он прошел всестороннюю проверку. А.Рагимов добавил, в настоящее время на арене проводятся линии электропередач: "Если бы стадион оседал, не проводились бы электрические кабели. Все это слухи".