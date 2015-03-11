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    ​Министр: В случае оседания стадиона кабельные линии не проводились бы

    Все это слухи

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор операционной компании I Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов прокомментировал информацию об оседании Бакинского олимпийского стадиона. Как сообщает Report, А.Рагимов отметил, что подобные слухи не соответствуют действительности.

    Министр отметил, что до принятия стадиона в эксплуатацию, он прошел всестороннюю проверку. А.Рагимов добавил, в настоящее время на арене проводятся линии электропередач: "Если бы стадион оседал, не проводились бы электрические кабели. Все это слухи". 

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