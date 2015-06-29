​Мехрибан Алиева: Азербайджан провел спортивное мероприятие, соответствующее самым высоким стандартам

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан гордится тем, что соревнования на первых Европейских играх соответствовали самым высоким стандартам".

Как передает Report, об этом во время церемонии закрытия Игр заявила глава оргкомитета соревнований, первая леди страны Мехрибан Алиева.

"Мы рады, что первые Европейские игры проведены в нашей стране. Мы испытываем чувство гордости от того, что Азербайджан всего лишь за два с половиной года реализовал взятое на себя обязательство и провел спортивное мероприятие, соответствующее самым высоким стандартам. В последние 17 дней мы стали свидетелями единства, солидарности и дружбы между европейскими государствами. Азербайджан открыл Европе свои объятия и сердце. Мы приветствовали наших старых друзей и обрели новых", - сказала Алиева.

Церемония закрытия проходил на Олимпийском стадионе в Баку. Игры, в которых было разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта, прошли с 12 по 28 июня.