​ИТАР-ТАСС: Восточное сердце Первых Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Центр российско-азербайджанской дружбы подготовил материал, посвященный I Европейским играм «Баку-2015».

Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, представляет этот материал:

Первые Европейские игры "Баку-2015" пройдут в столице Азербайджана 12-28 июня 2015 года. В их программу включены соревнования в 20 видах спорта, 16 из которых - олимпийские. Ожидается, что в Евроиграх примут участие более 6 тысяч спортсменов. Всего будет разыграно 239 комплектов медалей.

Столица Азербайджана полностью готова приему Первых Европейских игр. Завершены работы на последних объектах, куплены первые билеты на соревнования, а во всех странах Европы, в том числе и в России, определяется окончательный состав участников. В церемонии открытия Европейских игр "Баку-2015" примет участие президент Азербаджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой.

Зимой 2012 года такое многим казалось невозможным. Сегодня - это свершившийся факт. Первый в стране Дворец водных видов спорта, Национальная гимнастическая арена, способная вместить до 9 тысяч зрителей, поражающий своими размерами и оснащением стрелковый комплекс, деревня атлетов на 7300 человек, туристическая прогулочная линия на берегу Каспия в 16 километров - все это было возведено в кратчайшие сроки. Недавно был закончен главный объект Игр - Бакинский олимпийский стадион. Помощник президента России, вице-президент Олимпийского комитета РФ Игорь Левитин, побывав в Баку, выразил свое глубокое восхищение руководителю Организационного комитета Игр Мехрибан Алиевой.

Россия, принимавшая в минувшем году зимнюю Олимпиаду, может по достоинству оценить работу, проделанную Азербайджаном. Двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов отметил, что традиционное восточное гостеприимство и стремление показать новый Баку, без сомнения, по достоинству оценят и спортсмены, и зрители.

В программе Игр - 20 летних видов спорта, в том числе самбо, каратэ, аэробика, акробатика, пляжный футбол, баскетбол 3х3, а также один паралимпийский вид спорта - дзюдо среди незрячих спортсменов. За 253 комплекта золотых, серебряных и бронзовых медалей будут бороться сборные 49 стран Европы.

Руководитель Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что и женская, и мужская команды поедут в Баку в своих наиболее сильных составах. Чемпион России по греко-римской борьбе Юрий Денисов также заявил, что намерен бороться за звание чемпиона Евроигр.

Эксперты ждут серьезных успехов от России, которая не должна ограничиваться победами в зимних видах спорта в 2014 году. По 11 видам соревнования в Баку станут отборочными к летней олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Это - стрельба из лука, лёгкая атлетика, бокс, пляжный волейбол, велоспорт, стрельба, плавание, настольный теннис, тхэквондо, триатлон и спортивная борьба.

Во многих видах спорта российские атлеты встретят достойных соперников - в том числе и в сборной Азербайджана, которая на Олимпиаде в Лондоне показала прекрасный результат, завоевав десять медалей и заняв по их числу 15 место среди европейских стран. Россия три года назад в общем медальном зачете пришла к финишу четвертой - ее обошли США, Китай и Великобритания. Первые Европейские игры "Баку-2015" помогут сборной Азербайджана попробовать свои силы перед новым этапом олимпийских соревнований за звание сильнейшей команды мира.