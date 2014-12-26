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    ​Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом капитального ремонта в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева

    Министр молодежи и спорта проинформировал президента о проводимой здесь работе

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Организационного комитета первых Европейских игр "Baku 2015" Мехрибан Алиева ознакомились с ходом капитального ремонта в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева. Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал президента Ильхама Алиева о проводимой здесь работе.

    Президент Ильхам Алиев и председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева также ознакомились с проводимыми на близлежащей территории благоустройством и созидательной работой, дали свои поручения и рекомендации.

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