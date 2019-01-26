II Европейские игры "Минск-2019" будут транслироваться в более чем 100 странах Европы

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ II Европейские игры "Минск-2019" будут транслироваться в более чем 120 странах Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейского олимпийского комитета, Международный спортивный телевещатель (ISB) объявил о договоренности по вещанию Игр с более чем 100 телеканалами. Сообщается, что большинство из них это ведущие Европейские телеканалы. В целом же было заявлено о 500 млн потенциальных зрителей "Минск-2019" из 106 стран.

ISB будет осуществлять трансляцию Игр около 500 часов. Сюда входит трансляция ежедневных соревнований, пакет вещания основных событий, а также церемонии открытия и закрытия.

Отметим, что Европейские игры пройдут в столице Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года. В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта.