Хетаг Газюмов: Я очень рад, что стал чемпионом Евроигр в присутствии президента Ильхама Алиева

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Я очень счастлив, что стал чемпионом первых Европейских Игр. Особенно рад тому, что я стал лучшим в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский спортсмен Хетаг Газюмов, принесший команде десятую золотую медаль Евроигр.

В финале соревнований в весовой категории до 97 килограммов Х.Газюмов со счетом 3:1 одолел своего соперника из Грузии Элизбара Одикадзе.

"Я очень рад поднять флаг Азербайджана в присутствии главы государства и стольких болельщиков. Продолжу работу, чтобы достичь новых успехов и продолжить путь к медалям", - сказал чемпион.