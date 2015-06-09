Хаджимурат Гацалов: Только выдающиеся спортсмены удостоились права выступать в Евроиграх

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Права выступать в Баку добились только выдающиеся спортсмены".

Как сообщает Report, об этом "Российской газете" заявил олимпийский чемпион 2004 года, многократный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов, который на торжественной церемонии открытия первых Европейских игр в Баку 12 июня выступит в качестве знаменосца сборной России.

"Не буду скрывать - меня переполняет чувство гордости, ведь я буду вести за собой одну из самых сильных национальных команд в мире на больших соревнованиях - Европейских играх, которые проводятся впервые. А в истории спорта нашей страны лишний раз будет упомянуто мое имя. Евроигры по плану будут проводиться раз в четыре года - вполне возможно, что я в них приму участие в первый и последний раз. Удостоиться права выступать в Баку добились только выдающиеся спортсмены нашей огромной страны, и мне очень приятно быть капитаном такой заслуженной дружины", - заявил Х.Гацалов, добавив от лица сборной по вольной борьбе, что не подведет страну.

Отметим, что в состав российской команды вошли семь олимпийских чемпионов и 34 чемпиона мира разных лет. На Европейских играх российские спортсмены примут участие в соревнованиях по всем видам спорта, за исключением легкой атлетики.