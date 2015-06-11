​Глава российской делегации: Условия проживания участников Европейских игр соответствуют олимпийским

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Условия, в которых предстоит проживать участникам предстоящих Европейских игр в Баку, полностью соответствуют олимпийским требованиям.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил глава российской делегации Игорь Казиков.

Спортсмены и представители делегаций постепенно заселяются в номера. Каждый из них после Игр станет одной из комнат комфортабельных квартир, расположенных на проспекте Гейдара Алиева.

"Условия проживания соответствуют олимпийским, - рассказал Казиков. - Все по-спартански, как и положено у спортсменов. Условия здесь для всех одинаковые - по два человека в комнате. Телевизоров в номерах нет, но молодежь в них сегодня не особо нуждается. Зато в каждом из квартирных блоков свой роутер - без интернета никто не останется. Но, надеюсь, сидеть в нем днем и вечером будет некогда - тренировки важнее".

Питание, по мнению Казикова, также полностью соответствует требованиям МОК.

"Еда олимпийца - это не черная икра и балык, - отметил собеседник ТАСС. - Питание не ресторанное, но по набору продуктов и калорийности оно, опять же, соответствует требованиям Международного олимпийского комитета".

Официальное открытие Деревни атлетов состоится 11 июня, а 12-го пройдет торжественное открытие Дома российских болельщиков.

"Надеемся там увидеть и жителей Азербайджана, - сообщил Казиков. - Они проявляют себя как радушные и гостеприимные хозяева. Многие подходят на улице, завидев российскую форму. Выражают свою поддержку и обещают болеть за нас. Надеемся, что и азербайджанские спортсмены будут в числе лидеров. Мы тоже будем за них болеть".