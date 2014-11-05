Глава ЕОК: Армения примет участие в Европейских играх в Баку

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Армения примет участие в Первых Европейских играх, которые пройдут в столице Азербайджана в 2015 году. Как сообщает Report со ссылкой на AP, об этом заявил глава Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки сегодня на заседании в Бангкоке.

П. Хикке совместно с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном в прошлом месяце.

По словам Хикке, армянская сторона дала согласие на участие в играх: "Все проблемы были решены, и они согласились принять участие в Играх в следующем году, они приедут также на наше заседание генеральной ассамблеи в Баку, которое пройдет в ближайшие две недели".

Первые Европейские игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня 2015 года.